Nikos Zisis sta per tornare all’AEK Atene

Il play greco Nikolaos Zisis chiuderà la carriera dove tutto era iniziato.

Il giocatore 36enne aveva chiesto alla Joventut Badalona di liberarlo per poter accordarsi con i gialloneri di Atene e così è stato, a brevissimo arriverà l’ufficialità dell’AEK.

Il playmaker è cresciuto nella società del XAN Salonicco prima di volare all’AEK Atene nel 2000 all’età di 17 anni e lì vi rimane per cinque stagioni (vincendo campionato e Coppa di Grecia) prima di volare alla Benetton Treviso (dove conquista campionato, Coppa Italia e Supercoppa) e nel 2007 passa per due stagioni al CSKA Mosca (aggiunge al palmarès due campionati, una VTB League e l’EuroLega ’08) poi torna in Italia con Siena dove per tre anni fa triplete italiano. Nelle successive tre stagioni cambia tre maglie con Bilbao, Kazan e Fenerbahçe. Approda poi in Germania al Brose dove rimane quattro stagioni e vince due scudetti, due Coppe (nel 2019 è anche MVP della manifestazione) ed una Supercoppa. Quest’anno passa a Badalona ed ora la chiusura del cerchio ad Atene: firmerà un contratto fino al 2021 ma avrà l’opzione di ritirarsi già dal prossimo giugno.

Con la nazionale della Grecia un oro e bronzo europei, più lo storico argento mondiale del 2006 per un totale di quasi 200 partite con la maglia ellenica. Il suo numero è ritirato dal Brose Bamberg e dal XAN Salonicco, la sua prima squadra, ma probabilmente presto verrà ritirato anche quello dell’AEK.