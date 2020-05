Olimpia Milano: interesse per Derrick Williams e Ioannis Papapetrou

Olimpia Milano molto vigile sul mercato in vista della prossima EuroLega.

L’Olimpia Milano avrebbe chiesto informazioni al procuratore di Derrick Williams, riguardo al suo assistito. L’ala è in scadenza di contratto, dopo aver giocato quest’anno al Fenerbahçe ed è sicuramente un pezzo pregiato del mercato estivo. Alcune squadre NBA avrebbero già espresso l’interesse verso l’ex Bayern. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, ma Milano c’è.

Altro nome interessante è quello di Ioannis Papapetrou.

Già alcune settimane fa, si parlava di un interessamento dell’Olimpia Milano nei suoi confronti, interessamento confermato dal fatto che l’Olimpia Milano avrebbe continuato a chiedere informazioni all’entourage del giocatore.

Papapetrou è senza dubbio uno dei nomi preferiti da Coach Messina per lo spot di ala piccola, ma fondamentale è attendere la situazione del Panathinaikos. Se, come sembra, il budget della squadra di Atene si ridurrà notevolmente, il greco esplorerà il mercato di EuroLega con Milano in pole position.