Olimpia Milano, nel mirino c’è Kevin Punter

L’Olimpia Milano è scatenata in questo periodo, per cercare di anticipare le mosse delle altre superpotenze grazie ad un budget già confermato (28.5M) per la prossima stagione.

In questa situazione si inserisce il nuovo obiettivo dell’Olimpia Milano: si tratta di Kevin Punter, guardia vista lo scorso anno alla Virtus Bologna con cui ha alzato al cielo la Champions League. A riportare la notizia è l’emittente israeliana Walla Sports, che fa presente come la dirigenza milanese sia già in contatto con Punter.

In questa stagione KP è passato dall’Olympiacos (dove ha fatto molta fatica) alla Stella Rossa Belgrado dov’è esploso con 16 punti ed il 48% dall’arco in Eurolega. La guardia 27enne avrebbe probabilmente un ruolo in uscita dalla panchina, come possibile sesto uomo, visto che la coppia di guardie titolari sarà Rodriguez – Delaney.

Milano ha firmato finora Delaney, Hines e Moretti, oltre ad aver rinnovato Tarczewski. Finito il rapporto con Della Valle, dovrebbe lasciare anche Burns. Ancora in dubbio Brooks e Gudaitis, che però alla fine potrebbero restare.