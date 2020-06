Olimpia Milano, si continua a lavorare su più fronti

Il mercato dell’Olimpia Milano non è per nulla terminato, sebbene siano già arrivati Davide Moretti, Malcolm Delaney e Kyle Hines, oltre al rinnovo pluriennale di Tarczewski.

Ci sono almeno sei tavoli di discussione, ma almeno per due dipenderà dalla decisione definitiva del Fenerbahçe. I due “turchi” sono Derrick Williams e Luigi Datome: se per il primo sembra essersi raffreddata la pista per l’alta richiesta economica, per il secondo c’è già l’accordo nel caso in cui si liberasse dal Fener (ha contratto per un’altra stagione).

Zach LeDay invece è il nuovo nome per il reparto lunghi: l’ala/centro ex Oly e Žalgiris ha impressionato coach Messina e potrebbe essere il sostituto di Williams se dovesse saltare l’accordo con l’ala del Fenerbahçe. Il 26enne statunitense ha tenuto medie di circa 12 punti e 5 rimbalzi in EuroLega, tirando con un ottimo 43% dall’arco. Anche Valencia è su di lui, ma in una corsa a due con Milano non ci sarebbe storia.

Nei giorni scorsi è arrivata la notizia secondo cui Shavon Shields fosse ormai ad un passo dal ritorno in Italia: l’accordo era totale con l’Olimpia.

Fra i piccoli resta viva la pista Kevin Punter, anche se per ora è in stallo. Il motivo è principalmente economico perché il giocatore è interessato all’Olimpia, ma potrebbe attendere proposte più alte. E intanto Milano aspetta che si sblocchi la situazione Fenerbahçe, per capire quanto potrà spendere, oltre a quello che già ha speso.

CONFERME sono quelle di Tarczewski, come già detto, e ormai pure il cittadino italiano Jeff Brooks, come riportato da Sportando. Per lui 4.3 punti e 4.6 rimbalzi in EuroLega, con il 45% da 3. Si sta lavorando al rinnovo annuale di Luis Scola, mentre restano aperte altre due piste.

Ancora da decifrare, infatti, Roll e Gudaitis: entrambi hanno contratto per un’altra stagione ed è per questo che l’Olimpia aspetta. Se dovessero arrivare altri giocatori che toglierebbero loro minuti, allora si arriverà ad una rescissione. In caso contrario, potrebbero anche restare.

IN USCITA ci sono Keifer Sykes e Della Valle (già ufficiali), oltre a Nemanja Nedovic, Drew Crawford e Christian Burns.