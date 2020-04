Olimpia Milano, si strizza l’occhio ad Edgaras Ulanovas

Egdaras Ulanovas potrebbe essere uno dei prossimi colpi di mercato dell’Olimpia Milano, secondo quanto riportato dall’insider lituano Donatas Urbonas. Il #92 dello Zalgiris aveva ricevuto interesse dalla squadra milanese anche la scorsa estate, ma poi ha deciso di restare a Kaunas sfruttando l’opzione presente nel contratto. Ora l’esterno mancino è free agent e potrebbe decidere di cambiare aria.

Ulanovas quest’ano era uno dei giocatori più pagati della squadra lituana, ma anche uno dei più prolifici con quasi 12 punti di media in Eurolega. Lo Zalgiris potrebbe perdere in estate anche Walkup e Jasikevicius (sirene dai Chicago Bulls?) ma sembra aver già trovato il nuovo play-guardia in Steve Vasturia del Rasta Vechta, che però sarebbe esordiente in Eurolega.