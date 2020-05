Olympiacos, con i senatori Spanoulis e Printezis si punta a rinnovi a basso prezzo

L’estate dell’Olympiacos sarà lunga e piena di cambi: via sicuro Milutinov e probabilmente anche Paul e Baldwin, ma intanto si lavora nel mercato delle conferme. Con uno sguardo a Kostas Sloukas…

Spanoulis e Printezis dovrebbero restare un altro anno all’Olympiacos: sembra scongiurato, quindi, il rischio di ritiro per il recordman di EuroLega e per una delle ali grandi più forti della storia in ambito europeo.

Secondo i media greci, i due senatori verranno rinnovati ma con un taglio degli stipendi, pari ad un loro calo del minutaggio. Spanoulis va per i 38 anni ad agosto, mentre Printezis ne ha già compiuti 35.

Sul fronte Sasha Vezenkov, invece, sembra difficile la sua permanenza: la squadra del Pireo è pronta ad offrire un rinnovo con cifre poco superiori al precedente contratto, ma il bulgaro/cipriota classe ’95 ha mercato altrove – qualche interesse anche dalla NBA, con i Nets che ne detengono i diritti – e potrebbe lasciare l’Olympiacos. Per lui quest’anno 7 punti in 14′ ma tirando molto bene da 2 (62%), da 3 (46%) e pure ai liberi (81%). Stava crescendo molto negli ultimi mesi prima dello stop.