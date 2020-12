Olympiacos: Octavius Ellis non convince, si punta Tarik Black

Olympiacos molto attento sul mercato.

I greci, molto altalenanti in questa stagione, stanno sondando il mercato, in particolare quello dei lunghi.

Non convince a pieno Octavius Ellis, arrivato in estate dai greci del Promitheas . Fondamentali per lui saranno le prossime due partite di EuroLega.

Nel frattempo l’obbiettivo principale è Tarik Black. L’ex lungo del Maccabi Tel Aviv sta sondando il terreno in attesa di un’offerta NBA, ma nel caso non arrivasse i greci sono pronti a fiondarsi su di lui.

Sliding doors in quel del Pireo, con un mercato tutto in divenire.