Panathinaikos, si segue la pista che porta a Mangok Mathiang

Il centro Mangok Mathiang, protagonista lo scorso anno della Vanoli Cremona vittoriosa della Coppa Italia e ad un passo dalla finale scudetto, è ora nel mirino del Panathinaikos.

I biancoverdi, che alla fine resteranno in Eurolega, hanno perso la corsa ad un altro “ex italiano” come Nnoko (attesa a breve la firma con la Stella Rossa) e quindi punteranno su Mathiang. Quest’anno il 27enne ha giocato in Europe Cup con il Bahcesehir dove ha tenuto medie di 12.3 punti, 11.2 rimbalzi e 1.3 stoppate, tirando con quasi il 60% da 2 ed il 67% ai liberi.