Panathinaikos: trattativa avanzata per Lorenzo Brown. Piace anche Langston Hall

Lorenzo Brown ad un passo dal Panathinaikos.

L’americano è in trattativa avanzata con il Panathinaikos, alla ricerca di un playmaker-guardia dopo la probabilissima partenza di Nick Calathes.

Non solo Lorenzo Brown, la cui trattativa per un accordo è già molto avviata, ma anche Langston Hall. Il playmaker visto anche in Italia a Pistoia e Cantù, ha giocato questa stagione in Grecia al Promitheas Patras.

Il Panathinaikos è molto interessato ad Hall, ma la trattativa non è avanzata come per Lorenzo Brown.