Dopo l’arrivo di Thomas in estate, il Partizan pesca ancora in Sardegna a Sassari.

L’accordo con Jamel McLean potrebbe arrivare entro i prossimi due giorni, secondo quanto confermato dal sito serbo Sportski Žurnal. In campionato per lui 6.7 punti e 3.9 rimbalzi in 18′

I bianconeri di Belgrado giocheranno le Top16 di EuroCup, nel girone con Virtus Segafredo Bologna, Dolomiti Energia Trentino e Darussafaka Istanbul.