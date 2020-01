Pitino chiama Stoudemire, l’ala vicina al Panathinaikos

Amar’e Stoudemire potrebbe approdare in EuroLega a 37 anni: coach Pitino vuole allungare la panchina e la dirigenza avrebbe individuato l’ex NBA come possibile nome tra i lunghi.

Stoudemire ha giocato 14 stagioni in NBA tra Suns, Knicks, Mavericks e Heat dopo essere stato scelto da Phoenix nel 2002: rookie of the year, un anno nel miglior quintetto della stagione, cinque volte nel secondo, poi sei volte All Star. Negli ultimi anni ha giocato all’Hapoel Gerusalemme (con cui ha vinto uno scudetto, una Coppa di Lega ed una coppa israeliana) dopo essersi avvicinato alla fede ebraica.