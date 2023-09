Usman Garuba e il Real Madrid sono vicinissimi ad un accordo per il ritorno del lungo spagnolo. Come anticipato da Carlos Sánchez Blas di Onda Madrid, le due parti sono in trattativa e sembra che ci sia molta fiducia per chiudere l’accordo a breve.

‼️ NOTICIA.



USMAN GARUBA – REAL MADRID 🔥



La intención de todas las partes es intentar que incluso pueda jugar la Supercopa en Murcia.@ondamadrid. — Carlos Sánchez Blas (@blasradio) September 8, 2023

Ai dettagli l’accordo tra le due parti con il Real Madrid che si prepara a riabbracciare un suo talento della cantera e un super rinforzo per la prossima stagione di ACB ed EuroLega.