Georgios Vovoras e il Panathinaikos sono pronti a separarsi.

La decisione del club greco è pronta. Il PAO ufficializzerà in giornata, l’esonero del Coach 43enne. Fatale per lui la sconfitta in campionato contro il Lavrio, arrivata dopo aver sprecato un vantaggio che superava la doppia cifra.

Rebus sul nome post Vovoras, anche se Sotiris Manolopoulos e Stefanos Dedas sembrano i preferiti dalla dirigenza del Pana, vigili comunque su più fronti.