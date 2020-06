Sam Dekker via da Kuban. Maccabi Tel Aviv in pole position

Sam Dekker è stato ufficialmente rilasciato dal Lokomotiv Kuban ieri, alla scadenza del contratto.

Secondo il sito israeliano Walla Sport, l’ala ex NBA è pronta a trasferirsi al Maccabi Tel Aviv.

Dekker in EuroCup ha tenuto medie di 13.1 punti e 5.3 rimbalzi, con il 70% da 2, il 30% da 3 e 80% ai liberi. Cifre leggermente in calo in VTB League.

L’ala statunitense uscita da Wisconsin ha giocato 200 gare NBA tra Rockets, Clippers, Cavs e Wizards con medie di circa 6 punti e 3 rimbalzi in 15′ di utilizzo.