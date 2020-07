Sarunas Jasikevicius: “Pau Gasol al Barcelona? Non direi sicuramente di no…”

Sarunas Jasikevicius si è presentato a stampa e tifosi, come nuovo allenatore del Barcelona:

“Faremo il massimo per mostrare una buona e vincente pallacanestro. Abbiamo una squadra di grande qualità.”

Su Pau Gasol:

“Pau Gasol? Sapete il bene che gli voglio… è un amico. Non dire mai di no ad un suo ritorno, però siamo nel momento in cui non si possono dire molte cose… se è un affare non è ufficiale non vale la pena parlarne.”

Sui rumors di mercato:

“Nick Calathes al posto di Kevin Pangos? Non posso dire nulla, perché come vi ho già detto non c’è ancora nulla di ufficiale. Voglio bene a Pangos, ha passato due anni molto buoni con me a Kaunas.”

Su Barcelona e la NBA:

“Sono sempre stato diretto con i giocatori e non modificherò il mio modo di fare. Il Barcelona può ambire a qualsiasi titolo. Io sono molto esigente con me stesso, non mi spaventa la pressione… è una cosa che deve venirti da dentro. NBA? Io penso solamente ai miei prossimi 3 anni qua. Dobbiamo lavorare e ragionare giorno dopo giorno, così si vincono i titoli.”