Manca solo l’ufficialità per uno scambio di guardie tra Casademont Saragozza e Bayern Monaco.

La squadra impegnata in Champions League otterrà il play TJ Bray, ormai fuori dalle rotazioni di coach Trinchieri. Il Bayern Monaco, invece, avrà a disposizione il realizzatore DJ Seeley. Per lui 8 punti con il 50% da 2 in Champions.

Bray andrà a Saragozza in prestito. Seeley era in rottura con gli spagnoli che, però, con questa mossa hanno ottenuto in cambio un play a ffidabile.