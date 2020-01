L’esperienza di Shelvin Mack a Milano sembra essere ai titoli di coda. Dopo la partenza di White, ora il playmaker americano è pronto a fare le valigie per l’Hapoel Jerusalem, secondo quanto anticipato da Sportando e confermato dall’insider israeliano Roi Cohen.

Per Mack 7.1 punti, 3.3 rimbalzi e 3.4 assist di media in Serie A, ancora più basse in EuroLega dove è andato in doppia cifra solamente nella gara in casa con il Baskonia.