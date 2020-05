Shelvin Mack lascerà l’Hapoel Jerusalem a fine stagione

L’esperienza di Shelvin Mack al Hapoel Jerusalem finirà al termine della stagione, infatti la squadra della capitale israeliana è già alla ricerca di una guardia per la prossima stagione, come riportato dall’insider Roi Cohen. L’ex NBA Mack aveva iniziato la stagione con l’Olimpia Milano, ma le scarse prestazioni hanno costretto la squadra meneghina a tagliarlo prima di Natale.

In 7 partite con Hapoel ha segnato 12.1 punti di media; partito con il botto all’esordio con 20 punti, è poi andato in doppia cifra in 5 delle successive sei uscite prima dello stop dei campionati.

Israele ha deciso che giocherà la parte finale della stagione, con l’inizio degli allenamenti previsto il 1 giugno. La prima palla a due dopo la pausa sarà alzata nel weekend del 20 giugno.