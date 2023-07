Stella Rossa Belgrado, è fatta per il ritorno in patria di Milos Teodosic

By

La partenza di Milos Teodosic era nell’aria da un po’, ma nelle ultime settimane i tifosi virtussini hanno sperato nel rinnovo. Sogno svanito, perché ora sembra davvero fatta per il ritorno del playmaker in Serbia. Secondo quanto anticipato da Mozzart, lo farà con la maglia della Stella Rossa Belgrado.

I biancorossi serbi hanno convinto il playmaker 36enne ex Virtus Bologna a fare ritorno in patria dopo 16 anni in giro tra Grecia, Russia, Stati Uniti e, ovviamente, Italia.

L’accordo sarà ufficiale nella giornata di domani.