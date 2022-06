Super colpo FC Barcelona: dopo Jan Vesely, accordo anche per il ritorno di Tomas Satoransky

By

Tomas Satoransky è da considerarsi un nuovo giocatore del FC Barcelona.

Il ceco, grande protagonista già con la maglia dei blaugrana prima del grande salto in NBA, ha deciso di ritornare in Catalunya firmando un quadriennale con il Barça.

Sempre più fuori da Barcelona è invece il futuro di Nick Calathes. Il greco ha ancora un anno di contratto garantito ma non è nei piani di Jasikevicius. Le due parti sono in trattativa per terminare con anticipo il contratto, ma Calathes “batte cassa” e vuole quasi l’intera cifra del suo ultimo anno di contratto.