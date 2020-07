Terremoto Real Madrid: Facundo Campazzo ha comunicato di voler giocare in NBA

Facundo Campazzo vuole lasciare il Real Madrid per affrontare il sogno NBA.

Come riportato da Carlos Sánchez Blas di Onda Madrid, l’argentino avrebbe già comunicato la sua intenzione di voler lasciare la Spagna e Madrid per affrontare l’avventura americana.

Il Real Madrid avrebbe acconsentito alla richiesta del mago argentino, solo però sotto pagamento dell’intera clausola rescissoria (Campazzo ha una clausola d’uscita dal contratto con il Real Madrid di 6 milioni di Euro).

Le franchigie NBA possono pagare solo 750 mila dollari, il resto dovrà essere pagato dal giocatore stesso. La cifra non è bassa e il Real Madrid la pretende interamente, quindi la situazione è tutta da valutare con attenzione. Su di lui è forte l’interesse dei Minnesota Timberwolves e anche i Dallas Mavericks seguono con interesse la situazione.

Con Campazzo via dal Madrid, sembra sempre più probabile che Nico Laprovittola non parta direzione Panathinaikos, ma che resti a Madrid per una stagione ancora.