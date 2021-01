Thomas Heurtel lascia il Barcelona, sarà free agent

Thomas Heurtel è ufficialmente free agent, dopo aver rescisso il contratto con il Barcelona. Ad annunciarlo è il suo agente Miško Raznatovic, poi confermato dalla società catalana.

Il playmaker francese Thomas Heurtel è da alcune settimane fuori squadra, dopo la querelle che l’ha visto protagonista in quel di Istanbul.

Ora il play giocherà le due gare di qualificazione agli Europei con la maglia della sua nazionale ma per questa stagione non potrà più gareggiare in EuroLega, visto che la scadenza per cambiare squadra era fissata per il 6 gennaio. Non potrà nemmeno giocare in Liga ACB, quindi continuerà la stagione al di fuori della Spagna.

La sua prima destinazione era sempre il Real Madrid, con il quale ha un accordo verbale, ma a questo punto se ne riparlerà solo in estate.