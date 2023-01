By

Alla fine della lunga lista di voci delle ultime settimane su Achille Polonara a spuntarla è stato lo Zalgiris Kaunas. L’ala azzurra ha iniziato la stagione con i campioni in carica dell’Anadolu Efes ma uscendo via via dalle rotazioni di coach Ataman: il ritorno di Singleton ad Istanbul ha liberato Polonara.

Sfumata la pista Virtus Bologna, ha quindi scelto lo Zalgiris Kaunas, squadra che organizzerà anche la Final Four di Eurolega a maggio.