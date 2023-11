Il veterano Adrian Banks giocherà questa stagione in Israele con il Bnei Herzliya. Dopo 5 anni consecutivi in Italia, e molti altri in precedenza, tornerà in Israele – Paese di cui ha anche cittadinanza – per vestire i colori biancoblù.

Adrian Banks ha giocato in Italia per tantissime squadre, in ordine cronologico Varese, Avellino, Brindisi, Fortitudo Bologna, Trieste, Treviso e infine ancora Fortitudo.