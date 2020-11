UFFICIALE – AJ Slaughter firma con Herbalife Gran Canaria

Trento è imbattuta in EuroCup, ma questa settimana l’attendono due insidiose trasferte. Una mercoledì a Patrasso e venerdì a Gran Canaria, per il recupero di una partita rinviata per covid.

Proprio la squadra iberica si è rinforzata nelle ultime ore con l’innesto di AJ Slaughter, play veterano di passaporto polacco visto ad inizio carriera a Biella.

Da capire però se ci sarà in campo, perché il giocatore arriverà a Gran Canaria nei prossimi giorni e dovrà svolgere gli esami medici. Solamente se passerà quelli, allora il contratto diventa garantito.