Il lungo ex NBA Alan Williams è stato confermato per un’altra stagione al Lokomotiv Kuban. Per lui quest’anno 9.4 punti, 9.4 rimbalzi e 2 assist, con il 49% da 2 e il 72% ai liberi. Williams ha vestito le maglie di Suns e Nets prima di volare in Cina e successivamente in Europa.

La squadre russa di Eurocup ha rinnovato qualche giorno fa Mantas Kalnietis, mentre non proseguirà né con Sam Dekker né con Vitaly Fridzon.