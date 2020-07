Alba Berlino ha annunciato oggi che Tyler Cavanaugh e Kenneth Ogbe non saranno più parte del club la prossima stagione: per Ogbe c’è già la firma con il Brose Bamberg, per l’ex Atlanta Hawks ancora non si sa la nuova destinazione.

C’è invece la conferma di Tim Schneider per i prossimi due anni: il giovane centro berlinese ha segnato circa 4 punti di media in 16 incontri di EuroLega.