Aleksa Avramovic lascia temporaneamente Malaga per andare in prestito all’Estudiantes di Madrid. La squadra andalusa si è qualificata per le Top16 di EuroCup ma ingaggiando Brizuela (proprio da Estudiantes) lo spazio per l’ex Varese è calato molto. Ora avrà la possibilità di giocare tanto in una squadra in lotta per la salvezza.