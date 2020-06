UFFICIALE – Aleksa Avramovic si libera dall’Unicaja e firma con l’Estudiantes

l’Estudiantes ha confermato anche un altro tassello della squadra dello scorso anno. Dopo Edwin Jackson, c’è la firma di Aleksa Avramovic, guardia serba che a Varese non dimenticano.

Il giocatore si è liberato dal contratto con l’Unicaja Malaga (aveva 80mila dollari garantiti) e ora è ufficialmente un giocatore dell’Estudiantes anche per la prossima stagione sportiva. Il 26enne non disputerà il torneo della Liga ACB poiché la squadra di Madrid non si è qualificata.

Lo ha annunciato lui stesso durante una diretta sui canali social del Movistar Estudiantes. In questa stagione per lui 14.7 punti in 26′, con un high di 35 contro Saragozza.