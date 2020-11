Alex Tyus è sbarcato qualche ora fa ad Istanbul ed è pronto ad essere annunciato dal Galatasaray. La squadra turca riabbraccia il quasi 33enne dopo quattro stagioni.

Tyus ha vestito la maglia di Cantù nel 2012/13 e per lui anche altre esperienze, in Turchia ed Israele, prima della scorsa stagione all’Unics Kazan. In Winner League ha giocato per Maccabi Ashdod e Maccabi Tel Aviv (cinque anni in tutto) mentre ad Istanbul oltre al Gala ha anche giocato per l’Anadolu Efes.