UFFICIALE – Altro tedesco per l’Olimpia Milano: firmato il playmaker Maodo Lo

L’Olimpia Milano ha chiuso il colpo Maodo Lo.

Il playmaker tedesco, protagonista nelle ultime stagioni in Eurolega con la maglia dell’Alba Berlino e con la nazionale tedesca, ha firmato un contratto pluriennale con il club campione d’Italia.

Qui il comunicato dell’Olimpia Milano:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo fino al 2025 con Maodo Lo, playmaker di 1.91, nato il 31 dicembre 1992, a Berlino, proveniente da tre stagioni all’Alba Berlino. “Maodo Lo è un giocatore atletico, un tiratore con grande esperienza di EuroLeague alle spalle, che conosciamo bene e porterà alla nostra squadra velocità, esplosività e affidabilità”, dice il general manager Christos Stavropoulos. “Sono felice di far parte di un club così prestigioso e vincente come l’Olimpia. Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida, in un’organizzazione di altissimo livello e con un coach esperto come Ettore Messina. Si apre un nuovo capitolo della mia carriera e sono felice di poterlo vivere a Milano”, dice Lo.

CHI È – Nato a Berlino, origini senegalesi dalla parte del padre, Maodo Lo si è trasferito negli Stati Uniti per frequentare la Wilbraham & Monson Academy nel Massachusetts. In seguito, ha trascorso quattro anni alla Columbia University, a New York. Ha chiuso la sua carriera universitaria come terzo realizzatore di sempre a Columbia, primo per canestri da tre punti. Nel 2014 è stato incluso nel secondo quintetto della Ivy League, nel 2015 e nel 2016 è stato nominato nel primo quintetto. In 121 presenze a Columbia, ha avuto 14.5 punti per gara e il 40.0% nel tiro da tre. Nel 2015/16 è stato primo nella Ivy League nelle palle rubate; nel 2014/15 era stato primo nei punti per gara (18.4). Al termine dell’esperienza americana ha giocato sette stagioni consecutive in EuroLeague, due al Bamberg, due al Bayern e tre all’Alba Berlino. Ha vinto quattro volte il titolo tedesco, al Bamberg nel 2017, al Bayern nel 2019, all’Alba nel 2021 e 2022. Ha vinto la Coppa di Germania nel 2017 e nel 2022 (MVP della competizione). La sua miglior stagione è stata il 2021/22, 13.3 punti per gara, con il 44.3% nel tiro da tre, l’83.5% nei tiri liberi e 3.7 assist per gara. Nel 2022/23 ha segnato 11.6 punti per partita con 2.9 assist. Ha giocato le Olimpiadi del 2021, i Mondiali del 2019 e ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei del 2022.

NOTE – Nella stagione 2021/22 è stato MVP di EuroLeague nel Round 29. Nel 2015 ha vinto la medaglia d’argento alle Universiadi.