DeShaun Thomas lascia il Panathinaikos dopo due buone stagioni e vola in Giappone, dove ha firmato un annuale con Alvark Tokyo. Dopo tanti anni in EuroLega tra Barcelona, Efes, Maccabi e appunto Pana, l’ala uscita da Ohio State giocherà per la prima volta in J League.

Il 29enne Thomas ha tenuto medie di circa 14 punti, 4 rimbalzi e una rubata in EuroLega, con 57% da 2, il 36% da 3 e 78% ai liberi.