Niente ritorno alla Virtus Bologna né in Italia per Amar Alibegovic che, dopo aver vinto il campionato sloveno con il Cedevita Olimpija Lubiana, prende il volo verso il campionato turco. Giocherà infatti nel Çağdaş Bodrum insieme anche a Dominic Artis (ex Pesaro) e Ben Moore (brevemente in NBA con i Pacers).

Hoş geldin Amar Alibegovic!



Geçtiğimiz sezon Premier A Slovenya Basketbol Ligi'nin şampiyonu Cedevita Olimpija'da oynayan oyuncu Amar Alibegovic, aramıza katılmıştır.



Alibegovic'e Bodrum'a ve takımımıza hoş geldin diyoruz.#bodrum#cagdasbodrumsporkulubu#bodrumuntakımı pic.twitter.com/xG5GkOlRjO — Çağdaş Bodrum Spor Kulubü (@cagdasbodrumsk) July 19, 2023