UFFICIALE – Andrea Cinciarini si separa da Saragozza

By

Si è già conclusa l’esperienza spagnola di Andrea Cinciarini, questo il comunicato della società con i suoi saluti. Prossima destinazione è Pesaro, come annunciato dalla squadra marchigiana.

Andrea Cinciarini se desvincula de Casademont Zaragozahttps://t.co/HNn2JHljHU — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) December 7, 2023

CASADEMONTZARAGOZA.ES El base italiano Andrea Cinciarini deja de ser jugador de Casademont Zaragoza tras haber rescindido su contrato con nuestra entidad. ‘Cincia’ llegó a nuestro club avalado por una extensa y brillante trayectoria en el basket italiano. Su experiencia y su capacidad de adaptación fue fundamental para suplir la inesperada marcha de Jovic.

El jugador ha querido dejarle un mensaje para todos: “Un agradecimiento especial a un club tan increíble como Casademont Zaragoza, que siempre nos ha dado su apoyo y nunca nos ha faltado nada desde el primer día en que llegué a esta magnífica ciudad. Y a vosotros, fans de la ‘Marea Roja’, por el continuo aliento que dais en cada partido, por esa RASMIA que os caracteriza y por todo el amor que tenéis por el equipo y por vuestra ciudad de Zaragoza. Os seguiré, os animaré y os desearé siempre lo mejor de corazón”, escribió Andrea.

También escribió unas líneas para sus compañeros, de los que se ha despedido personalmente antes de regresar a Italia: “Quiero agradeceros desde el fondo de mi corazón todos estos meses, me divertí con vosotros y os aprecio a todos: vuestra disponibilidad, vuestro carácter y vuestras cualidades, primero como personas y luego como jugadores. Un sincero agradecimiento también a todo el personal que me ha apoyado y me ha ayudado mucho en los últimos meses. Os seguiré y os animaré. Un abrazo de vuestro “Grande giocatore di Pallacanestro”, reconoció ‘Cincia’.

Casademont Zaragoza agradece el compromiso, la profesionalidad y la entrega diaria de Andrea Cinciarini, al que le deseamos los mayores éxitos en sus próximos proyectos en el regreso con su familia.