UFFICIALE – AS Monaco porta in Eurolega Chima Moneke

Nuovo rinforzo per AS Monaco che si accorda fino al termine della prossima stagione con Chima Moneke, proveniente dai Sacramento Kings in NBA. Dopo un’ottima stagione tra Liga ACB e Champions League con il Baxi Manresa, in estate era arrivata la chiamata dalla NBA ma il suo contratto non era interamente garantito e con sole due presenze all’attivo, la dirigenza dei Kings ha deciso di tagliarlo.

Ecco allora AS Monaco, che farà debuttare in Eurolega il nigeriano classe ’95 per la prima volta in carriera.