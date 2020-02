UFFICIALE – Asvel firma Guerschon Yabusele e Davion Berry

Guerschon Yabusele è un nuovo giocatore dell’Asvel. L’ala francese arriva dalla CBA cinese con cui stava viaggiando a 18 punti e 7 rimbalzi prima della sospensione del campionato a causa del CoronaVirus.

Yabusele ha giocato due stagioni con i Celtics, totalizzando 74 presenze (5 da titolare).

Il 27 marzo la squadra francese verrà ospitata dall’Olimpia Milano al Forum.

Qualche giorno fa la squadra presieduta da Tony Parker aveva firmato anche Davion Berry fino al termine della stagione con opzione per la prossima. Arriva dall’Enisey Krasnoyarsk dove segnava 18.1 punti, 3.3 rimbalzi e 3 assist di media con il 41% dall’arco.

Entrambi i nuovi acquisti debutteranno in questa giornata in casa del Khimki (sfida importantissima per cercare l’ultimo post per i Playoff, con i francesi a sole due vittorie di distanza).