UFFICIALE – Augustine Rubit firma con lo Žalgiris Kaunas

Augustine Rubit approda allo Žalgiris Kaunas con un contratto annuale ed opzione per il successivo.

Era nel mirino anche del Bayern Monaco, ma alla fine la squadra lituana ha convinto Rubit. Per il 31enne statunitense stagione all’Olympiacos da 6 punti e 3 rimbalzi di media, tirando con ottime percentuali.

Kaunas ha sotto contratto anche Walkup e Londale, ma entrambi hanno ricevuto interesse dalla NBA. Bisognerà capire se saranno contratti garantiti oppure no: se non sono garantiti, allora i due giocatori quasi certamente resteranno in Lituania un’altra stagione.

Ieri Kaunas ha invece annunciato un altro lungo, cioè Lauvergne in arrivo dal Fenerbahçe.