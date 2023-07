Il Club Joventut Badalona ha annunciato nel giro di qualche giorno due giocatori americani. Quello di oggi è Deshaun Thomas, che arriva da una stagione negativa a Milano firmando un annuale con opzione per il 2024/25.

Qualche giorno fa invece era stata la volta di Andrew Andrews, per vari mesi accostato alla Reyer già nel mercato di febbraio in uscita dal Panathinaikos e poi accasatosi al Bursaspor. Per la Penya due ottimi innesti in vista della Eurocup 2023/24.