La Joventut Badalona annuncia l’arrivo del centro di origine nigeriana Chinanu Onuaku. Il 26enne la scorsa stagione ha iniziato alla Dinamo Sassari prima di volare in Israele per giocare con Hapoel Tel Aviv. Ora una nuova avventura che per la prima volta lo porterà in Liga ACB ed Eurocup.

💣 Chinanu Onuaku, un físic diferencial per a la pintura de la Penya



🟢⚫️ El pivot de 26 anys signa per una temporada amb el Joventut



ℹ️ La notícia: https://t.co/HiCz0OHfDi



🫡 Welcome, @lifeofnanu_32! #BadalonaÉsFutur pic.twitter.com/SfEj20F8YW — Club Joventut Badalona (@Penya1930) July 27, 2023