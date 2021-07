La squadra turca del Bahcesehir partecipante alla prossima Eurocup ha fatto già tre innesti di peso, di cui due da Eurolega. Salutati Stimac, l’ex senese Erick Green e l’ex cremonese Payton Aldridge, ha annunciato negli ultimi giorni Jamar Smith ex Kazan, poi Ben Bentil ex Panathinaikos ed infine il nazionale turco Kartal Ozmizrak. Oltre al Partizan pigliatutto e alla Virtus Bologna, ci sono anche i turchi per una corsa alla massima competizione europea?

🔥 Jamar Smith, Bahçeşehir Koleji'nde!



🤝🏻 2020 – 2021 7DAYS EuroCup sezonunun en değerli oyuncusu Jamar Smith, artık Bahçeşehir Koleji'nin başarısı için ter dökecek.



🙋🏻‍♂️ Welcome to our family, @Jamar_Smith309 !



📎 https://t.co/qppW3nn9l8



❤💙 #FlyHighTogether pic.twitter.com/82Ky6mdT9c — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) July 6, 2021