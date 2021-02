Thomas Robinson e Josh Owens non sono più giocatori del Bahcesehir Koleji di Istanbul.

Il lungo ex Reggio Emilia si è già accasato con il Boulogne Metropolitans, squadra in testa al suo girone di Top-16 di Eurocup che però ieri ha perso con Trento (capace anche di ribaltare la differenza canestri).

Per il lungo ex Khimki Mosca possibile un tentativo in G League, visto che tra poco inizia la bolla ad Orlando. Se non troverà una squadra lì, allora tornerà in Cina.