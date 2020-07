Alec Peters è il primo rinforzo dei neo campioni di Spagna, che hanno confermato Polonara, Diop e coach Ivanovic anche per il prossimo anno.

Il lungo ex CSKA arriva da un anno difficile all’Efes, chiuso a 4.2 punti di media in EuroLeague, anno in cui è stato spesso ai margini della rotazione di Ataman. Ha firmato un biennale.