Makai Mason continua la sua carriera in Liga ACB con il Baxi Manresa. Dopo una stagione non facile con l’Alba Berlino, il playmaker di cittadinanza tedesca approda in Champions League con Manresa.

Nonostante il minutaggio ristretto, il play 25enne ha segnato 6.3 punti in EuroLega, sfiorando il club del 50-40-90 (da 2, da 3 e in lunetta).