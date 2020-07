UFFICIALE – Che colpo Valencia: preso Klemen Prepelič

Il Valencia Basket Club ha appena annunciato l’arrivo di Klemen Prepelič, inserito nel miglior quintetto della Liga ACB, dopo una stagione conclusa ad oltre 22 punti di media.

È stato il miglior realizzatore di tutto il campionato spagnolo, ed il terzo di tutta l’EuroCup (con 17 di media). Nonostante questi ottimi numeri, lo sloveno non è stato richiamato dal Real Madrid – era in prestito a Badalona – che ha deciso di non rinnovargli il contratto. Ora il Valencia farà fare l’Eurolega a Prepelič, chiamato a sostituire Jordan Loyd andato alla Stella Rossa.

Il Valencia ieri ha annunciato anche il rinnovo di Labeyrie.