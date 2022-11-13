UFFICIALE – Chinanu Onuaku ritorna all’Hapoel Tel Aviv

HIGHLIGHTEurope BasketballMercatoUFFICIALE – Chinanu Onuaku ritorna all’Hapoel Tel Aviv By La Redazione - 13 Novembre 2022 0 FacebookTwitterWhatsAppEmailTelegram Il centro Chinanu Onuaku, che ha iniziato la stagione alla Dinamo Sassari, ha deciso di tornare in Israele all’Hapoel Tel Aviv. La scorsa stagione con i biancorossi è stato incoronato MVP della stagione della Winner League.שחקן העונה – חוזר לישראל!מועדון הכדורסל הפועל ויגן פרנדלי ת''א שמח להודיע על צירופו של הסנטר האמריקני צ'ינאנו אונואקו (2.08, 26). להודעה המלאה -> https://t.co/fz42wFPC6u pic.twitter.com/cyx8ncPHgP— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) November 13, 2022