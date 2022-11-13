UFFICIALE – Chinanu Onuaku ritorna all’Hapoel Tel Aviv

By
La Redazione
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Il centro Chinanu Onuaku, che ha iniziato la stagione alla Dinamo Sassari, ha deciso di tornare in Israele all’Hapoel Tel Aviv. La scorsa stagione con i biancorossi è stato incoronato MVP della stagione della Winner League.