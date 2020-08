UFFICIALE – Chris McCullough è l’ultima firma del Rytas Vilnius, che chiude il roster

Il Rytas Vilnius ha chiuso il roster con la firma di Chris McCullough, ala 25enne con un passato tra Nets e Wizards.

Dopo molta G League e pure Cina, Porto Rico e Sud Corea, l’ala approderà per la prima in Europa giocando per la squadra della capitale lituana. Per lui ci sarà la possibilità di disputare anche l’EuroCup.

Ecco il roster definitivo dei lituani che, nonostante le limitate risorse di quest’anno, sono riusciti a creare una squadra sulla carta di alto livello:

PG: Demetrius Jackson, Dovis Bickauskis, Augustas Marciulionis

SG: Andrew Goudelock, Mindaugas Girdziunas, Karolis Giedraitis

SF: Arnas Butkevicius, Gytis Radzevicius, Lukas Uleckas

PF: Chris McCullough, Saulius Kulvietis

C: Martynas Echodas, Rokas Gustys