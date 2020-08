Cleanthony Early trova l’accordo per un quinquennale in Pro A francese con gli Sharks Antibes. L’ex giocatore dei Knicks, rilasciato per comportamenti non regolari all’interno della squadra, è stato vicino alla firma con Cantù nell’estate di qualche anno fa.

Per lui passaggi anche in Giappone, Ungheria ed Arabia Saudita, prima di questo contratto di 5 anni che lo porterà fino ai 34 anni.