Luigi Gresta non è più l’allenatore del BC Vienna. Ad annunciarlo tramite un comunicato pubblicato poche ore fa è lo stesso club, che ha ringraziato il coach per i quattro anni insieme comunicando l’esonero. Una notizia che ha colto di sorpresa tifosi e non, visto che con Gresta il bilancio stagionale parla di 9 vittorie e 7 sconfitte e un secondo posto in classifica a meno due dal terzetto in vetta.