Ignas Brazdeikis è un nuovo giocatore dell’Olympiacos Pireo.

L’ala lituana è stata individuata da Coach Bartzokas per rafforzare il pacchetto esterni, a maggior ragione dopo i problemi fisici di Shaquielle McKissic, il quale difficilmente sarà pronto per l’inizio di stagione in EuroLega.

Il mercato dell’Olympiacos non si fermerà qui. La ricerca di una point guard dalla NBA è ancora attiva e il nome di Kendrick Nunn resta tra i più papabili.