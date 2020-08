UFFICIALE – Dallas Moore in Cina, Nanterre lo sostituisce con Dwight Buycks

Nanterre dovrà fare a meno di Dallas Moore la prossima stagione in quanto, dopo aver rinnovato, ha deciso però di non onorare il contratto e firmare in Cina.

Al suo posto la squadra francese ha firmato l’ex NBA Dwight Buycks. Torna in Pro A dopo il 2013 quando vinse la Leaders Cup con il Gravelines-Dunkerque, oltre ad essere nominato MVP della stagione e dell’All Star Game. Dopo i 20 punti abbondanti in CBA cinese, Buycks si era accordato con l’Olympiacos per terminare questa stagione ma lo stop del covid-19 gli ha permesso di scendere in campo pochissimo.

Nanterre giocherà anche in EuroCup.